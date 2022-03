Barça-Treffen mit Erling Haaland: Jetzt spricht Xavi

Erling Haaland steht zuoberst auf der Wunschliste des FC Barcelona. Auf das kolportierte Treffen mit dem Superstar von Borussia Dortmund angesprochen, reagiert Xavi Hernandez verdächtig zugeknöpft.

Der FC Barcelona tritt am Sonntag (16.15 Uhr) in der spanischen Meisterschaft auswärts gegen den FC Elche an. Während der obligatorischen Pressekonferenz ist Trainer Xavi Hernandez zu den Gerüchten um ein angebliches persönliches Treffen mit Erling Haaland befragt worden.

“Ich kann keine Details nennen”, entgegnete Xavi. “Ich kann nur sagen, dass wir sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft des Klubs arbeiten. Wenn wir etwas ankündigen können, wie die Verpflichtung von Pablo Torre, werden wir das tun. Mehr kann ich nicht sagen, nur dass wir für die Gegenwart und die Zukunft arbeiten.”

Xavi verpasst also die Gelegenheit, die Berichterstattung aus den vergangenen Tagen mit einem einfachen “Nein” zu widerlegen. In Spanien war vor wenigen Tagen von einem Treffen zwischen Xavi, Kaderplaner Jordi Cruyff und Haaland in München berichtet worden.

Der Torgarant von Borussia Dortmund soll bei dem bekanntgewordenen Austausch von einem Wechsel in die katalanische Metropole überzeugt werden. Barça soll besessen davon sein, den 21-Jährigen im Sommer unter Vertrag zu nehmen.

aoe 5 März, 2022 16:21