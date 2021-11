Es wird heiss: Barça gibt Angebot für Karim Adeyemi ab

Der 19-Jährige steht bei den Katalanen nach der Rückkehr von Xavi noch stärker im Fokus: Der neue Coach ist von den Qualitäten des deutschen Nationalspielers laut “Sport 1”-Chefreporter Patrick Berger vollends überzeugt. Auch deshalb avanciert Adeyemi zu einem der Toptransferziele des spanischen Topklubs. Dem Youngster wird demnach ein Fünfjahresvertrag angeboten. Als Ablöse bietet Barça 40 Mio. Euro.

Red Bull Salzburg, wo Adeyemi noch bis 2024 unter Vertrag steht, hat einen Transfer des Sturmjuwels im Winter eigentlich ausgeschlossen. Auch Borussia Dortmund zeigt grosses Interesse am Jung-Nationalspieler, bietet aber inklusive Boni “nur” 35 Mio. Euro und ein tieferes Salär (rund 5 Millionen pro Jahr). Dennoch soll der Bundesligist weiterhin der Favorit auf ein Engagement des Angreifers sein, da dieser dort die besten Perspektiven für seine eigene Entwicklung sieht.

Karim Adeyemi is a hot target for Barça. Xavi is a big fan of the 19yo striker. The Spanish side set to make an offer this week: 5-y-contract, fee €40m. No loan-deal in winter ⛔️! #BVB only able to pay €35m (add ons incl) and lower salary (€5m) – but still favorite… @SPORT1

— Patrick Berger (@berger_pj) November 16, 2021