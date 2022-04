Mario Götze hält Rückkehr zum BVB für “falsche Entscheidung”

Mario Götze kehrte 2016 nach drei Jahren beim FC Bayern zu seinem Stammklub Borussia Dortmund zurück, wo er grosse Erfolge feierte und sich immer wohl fühlte. Die zweite Ära beim BVB war aber von deutlich weniger Erfolg begleitet. Im Rückblick bewertet der 29-jährige Stürmer seine Rückkehr sogar als Fehler.

Dies verrät Götze vor dem Conference League-Spiel zwischen Leicester City und seinem jetzigen Verein PSV Eindhoven gegenüber englischen Journalisten. “Ob ich es bereue? Es ist immer schwierig zurückzublicken, aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann ja, ich hätte definitiv zu Liverpool gehen sollen. Ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue es nicht”, sagt Götze.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp wollte seinen früheren Schützling im Sommer 2016 tatsächlich auf die Insel lotsen: “Wir haben immer noch Kontakt und damals haben wir darüber gesprochen, dass ich zu Liverpool komme. Aber ich war nicht in der geistigen Verfassung, das wirklich in Erwägung zu ziehen. Deshalb ist es nicht passiert.” Schliesslich entschied sich Götze für die Rückkehr zum BVB. Dort war ihm in der Schlussphase vor seinem Wechsel in die Niederlande im Sommer 2020 nur noch eine Rolle als Edeljoker vorbehalten.

In Eindhoven ging es für Götze danach wieder aufwärts. Im vergangenen September verlängerte er den Vertrag vorzeitig bis 2024.

psc 7 April, 2022 15:48