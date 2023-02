Borussia Dortmund will für Daichi Kamada 40 Mio. Euro investieren

Obwohl der japanische Spielmacher Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt im Sommer eigentlich ablösefrei ist, rechnet Borussia Dortmund mit Investitionen in Höhe von 40 Mio. Euro.

Der 26-jährige Mittelfeldprofi ist für den Sommer eines der grossen Transferziele des BVB. Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich in dieser Woche mit den Beratern von Kamada ausgetauscht. Und aus dem Lager des Japaners soll es sehr positive Signale geben, was einen Wechsel nach Dortmund anbelangt. Laut «Frankfurter Rundschau» und «Sport 1» wird dem Nationalspieler ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 6 Mio. Euro angeboten. Zusätzlich will der BVB 12 Mio. Euro Handgeld auf den Tisch legen. Insgesamt kostet Kamada demnach 40 Millionen.

Möglicherweise macht der Klub schon bald Nägel mit Köpfen. Auch mit Linksverteidiger Ramy Bensebaini von Gladbach soll bereits alles klar sein. Der Algerier kommt ebenfalls ablösefrei – aus Gladbach.

