Borussia Dortmund an Real-Talent Sergio Arribas dran

Sergio Arribas vermag bei Real Madrid der ganz grosse Durchbruch bislang nicht zu gelingen. Borussia Dortmund wittert deshalb offenbar eine Chance.

Mit Real Madrid Castilla, der zweiten Mannschaft des spanischen Rekordmeisters, hat Sergio Arribas den Aufstieg in die zweite Liga nur denkbar knapp verpasst. Nichtsdestotrotz könnte der 21 Jahre alte Offensivspieler kommende Saison höherklassiger spielen - wohl aber nicht bei Real Madrid.

Laut Informationen der spanischen Sportzeitung "AS" verfolgt Borussia Dortmund die Situation von Arribas, der bis dato 14 Profispiele für Real Madrid auf dem Konto hat. Der BVB ist demnach interessiert, den gebürtigen Madrilenen nach Dortmund zu holen. Doch auch LaLiga-Teams sollen interessiert sein. So wird unter anderem dem FC Girona Interesse nachgesagt. Vertraglich ist Arribas derweil noch bis 2025 an Real Madrid gebunden.

adk 26 Juni, 2023 15:53