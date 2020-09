Borussia Dortmund bangt um Roman Bürki

Borussia Dortmund muss zum Bundesliga-Start gegen Gladbach am Samstag möglicherweise auf Stammgoalie Roman Bürki verzichten.

Der 29-Jährige verpasste bereits den Pokal-Auftakt beim MSV Duisburg am Montag wegen Hüftproblemen. Noch steht nicht fest, ob Bürki am Samstag mittun kann. Am Mittwoch trainierte der Schweizer Keeper individuell. Am Donnerstag will er wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen stehen. Die Chancen auf einen Einsatz sind also intakt.

psc 17 September, 2020 16:25