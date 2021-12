Borussia Dortmund bei Yusuf Demir in der Pole-Position

Der FC Barcelona wird Yusuf Demir vermutlich nicht festverpflichten – und die Leihe mit Rapid Wien abbrechen. Den 18-Jährigen könnte es sodann zu Borussia Dortmund ziehen.

Wie die “Kronen Zeitung” berichtet, soll Borussia Dortmund das Rennen um die Verpflichtung von Yusuf Demir anführen. Dahinter folgen angeblich Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, die ebenfalls Interesse am Offensivtalent bekunden.

Der Österreicher ist vertraglich noch bis Saisonende von Papid Wien an den FC Barcelona ausgeliehen. Allerdings würde dem Vernehmen nach bei seinem nächsten Pflichtspieleinsatz für Barça eine Kaufpflicht in Höhe von 10 Millionen Euro greifen. Dies wollen die Katalanen offenbar verhindern – und Demir zurück nach Wien schicken. Von dort aus dürfte es ihn in die Bundesliga ziehen.

adk 26 Dezember, 2021 10:42