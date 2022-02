Borussia Dortmund ist heiss auf PSG-Sturmjuwel Djeidi Gassama

Borussia Dortmund buhlt um das 18-jährige Sturmtalent Djeidi Gassama von Paris St. Germain.

Der Youngster kommt in Paris derzeit bei der U19 zum Einsatz. Meist spielt er auf dem rechten Flügel. Nach Informationen von “RMC Sport” und der “Bild” buhlt der BVB aktiv um Gassama, dessen Vertrag bei PSG bis 2023 läuft. Der Bundesligist würde den jungen Angreifer am liebsten bereits im kommenden Sommer übernehmen. Zuletzt weilte BVB-Chefscout Marcus Pilawa sogar in Frankreich, um sich vor Ort ein Bild von Gassama machen zu können.

Dortmund hatte sich in jüngster Vergangenheit bereits einige Male bei PSG bedient: Dan-Axel Zagadou (22), Soumaila Coulibaly (18) und Abdoulaye Kamara (17) fanden allesamt von dort den Weg zum BVB. Gassama könnte der nächste sein.

psc 17 Februar, 2022 10:28