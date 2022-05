Borussia Dortmund kann sich konkrete Hoffnungen auf David Raum machen

Der deutsche Nationalspieler David Raum wird bei Borussia Dortmund zum konkreten Transferziel.

Schon länger wird dem BVB ein Interesse am 24-jährigen Linksverteidiger nachgesagt. Tatsächlich scheint sich dieses nun in Bemühungen umzumünzen. Laut “Sport 1” würde Raum in der kommenden Saison gerne international spielen. Dies ist bei der TSG Hoffenheim, wo er erst im Januar bis 2026 verlängert hatte, nicht möglich.

Ein Wechsel nach Dortmund kommt aber wohl höchstens dann zustande, wenn Raphaël Guerreiro den Verein ein Jahr vor Vertragsende verlässt. An ihm soll unter anderem Barça Interesse zeigen. Auch ein Abgang von Nico Schulz (29) bei Dortmund ist in diesem Sommer nicht ausgeschlossen.

psc 26 Mai, 2022 17:05