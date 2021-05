Borussia Dortmund blickt auf zwei französische Jungstars

Borussia Dortmund richtet seinen Blick bei möglichen Neuzugängen auf zwei junge Franzosen: Moussa Diaby und Youssouf Fofana haben es dem BVB angetan.

Diaby spielt bereits in der Bundesliga – bei Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. In der laufenden Saison sind dem 21-jährigen Linksaussen in insgesamt 42 Pflichtspielen für seinen Verein 10 Treffer und 15 Assists geglückt. Laut “fussballtransfers.com” ist der Stürmer in Dortmund ein Thema. Sein Vertrag in Leverkusen läuft allerdings noch bis 2025.

Ein Thema bei Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ist auch Youssouf Fofana von der AS Monaco. Der 22-Jährige Mittelfeldspieler ist bei den Monegassen im Zentrum gesetzt und hat in dieser Saison 34 Ligaspiele bestritten. Wie Diaby ist er in Paris geboren.

