Borussia Dortmund verlängert mit dem einzigen Nicht-Schweizer-Goalie

Borussia Dortmund setzt in der Profi-Mannschaft auf gleich vier Schweizer Goalie. Mit Luca Unbehaun steht aber auch noch ein deutscher Keeper unter Vertrag. Dieser hat seinen Kontrakt nun verlängert.

Der 20-Jährige kommt in dieser Saison abgesehen von einigen Einsätzen als Reservist auf der Ersatzbank bislang ausschliesslich bei in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz. Dort stand er 13 Mal zwischen den Pfosten. Wie der BVB nun bestätigt, verlängert Unbehaun den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt um eine weitere Spielzeit bis 2023. Der gebürtige Bochumer stiess 2016 vom VfL nach Dortmund. Dort durchlief er die U17 und U19 und steht seit Sommer 2019 als Profi unter Vertrag. Zu einem Bundesliga-Einsatz kommt er bisher nicht.

psc 22 Februar, 2022 13:22