Borussia Dortmund bietet Manuel Akanji einen Traumvertrag an

Borussia Dortmund möchte den Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji langfristig binden und bietet dem 26-jährigen einen Traumvertrag an.

Laut “Sport 1” ist der Bundesligist bereit, Akanji ein Jahressalär von 9 bis 10 Mio. Euro zu bieten. Damit würde der Abwehrspieler zu den Spitzenverdienern der Mannschaft aufsteigen. Der Defensivspezialist ist auch schon seit längerem ein Leistungsträger und ein Leader der Mannschaft, was von der Klubleitung nun mit dieser Offerte anerkannt wird.

Akanji ist aktuell noch bis 2023 an den BVB gebunden. Der frühere Basler Verteidiger fühlt sich in Dortmund sehr wohl, wie er in Interviews kundtut. Allerdings soll ihn auch die Premier League sehr reizen. Nicht auszuschliessen, dass er von da Angebote erhält, wenn er mit einer Vertragsverlängerung beim BVB zuwarten würde.

Zuletzt musste sich Akanji einer kleinen Knieoperation unterziehen. Diese ist positiv verlaufen. Dortmund hofft, dass er zum Start in die Vorbereitung der Rückrunde Anfang des nächsten Jahres wieder voll mittrainieren kann.

psc 21 Dezember, 2021 14:06