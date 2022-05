Borussia Dortmund hat den Hitz-Nachfolger gefunden

Borussia Dortmund hat die Nachfolge von Backup-Goalie Marwin Hitz, den es zum FC Basel zieht, geregelt. Alexander Meyer, der bisherige Stammkeeper von Zweitligist Jahn Regensburg, soll den Weg zum BVB finden.

Nach Angaben der “Ruhr Nachrichten” und von “Sky” steht der ablösefreie Transfer des 31-jährigen Keepers vor dem Abschluss. Die “Bild” postet sogar ein Foto, das Meyer an der Geschäftsstellte in Dortmund zeigt. Der Torhüter wird in Dortmund hinter Gregor Kobel zwar nur die klare Nummer 2 sein, akzeptiert diese Rolle aber. Zumindest finanziell zahlt sich der Transfer für ihn aus.

Der Keeper lief in den vergangenen drei Spielzeiten für Jahn Regensburg auf und war dort die etablierte Nummer 1. In der vergangenen Spielzeit stand er in der 2. Bundesliga 30-mal zwischen den Pfosten.

psc 19 Mai, 2022 13:54