Knall in Dortmund: BVB wirft Lucien Favre raus

Borussia Dortmund zieht die Reissleine: Nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart trennt sich der Bundesligist von Trainer Lucien Favre.

Für den 63-jährigen Schweizer endet die Amtszeit in Dortmund nach insgesamt zweieinhalb Jahren. Die BVB-Profis werden am Sonntagnachmittag über das Favre-Aus informiert. Aus den letzten drei Bundesliga-Spielen resultierte nur ein einziger Punkt. Medial war der Schweizer Coach schon während langer Zeit angeschlagen. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis im Sommer des kommenden Jahres gelaufen. Kurz vor Weihnachten erfolgt nun aber der Rauswurf. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt zur Trennung: “Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben.”

Sportdirektor Michael Zorc begründet die Entscheidung wie folgt: “Es fällt uns schwer diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen.”

Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Leitung der Mannschaft. Er wird von Sebastian Geppert und Otto Addo assistiert.

psc 13 Dezember, 2020 14:35