Der BVB hat grosse Pläne mit dem Schweizer Supertalent Bradley Fink

Borussia Dortmund plant langfristig mit dem Schweizer Sturmtalent Bradley Fink und will dieses für weitere Jahren an den Klub binden.

Der 18-Jährige stiess im Sommer 2019 vom FC Luzern zum BVB und kommt dort bislang in der U19 zum Einsatz. Dort sind ihm in dieser Saison inklusive Youth League in 20 Spielen bereits 23 Treffer und zehn Assists geglückt. Dem Youngster wird ein zeitnaher Sprung zu den Profis zugetraut. Laut “Bild” möchte der BVB den bis 2023 gültigen Kontrakt mit Fink vorzeitig verlängern. Damit soll ein Abgang verhindert werden. Im vergangenen Sommer soll mit dem 1. FC Köln bereits ein Bundesliga-Konkurrent angeklopft haben. Dortmund plant mit dem gross gewachsenen Stürmer aber in den eigenen Reihen. Gut möglich, dass dieser im kommenden Jahr sein Profidebüt gibt.

psc 28 Dezember, 2021 09:53