BVB: Diese 2 Stars sollen bis am 31. August noch gehen

Borussia Dortmund möchte seinen Kader bis zum Ende der Transferperiode noch ausdünnen: Insbesondere Goalie Roman Bürki und Marius Wolf spielen in den Planungen keine Rolle mehr.

Nach der Verpflichtung von Gregor Kobel ist sein Landsmann im Tor quasi obsolet geworden. Das Duo Kobel/Marwin Hitz “reicht” den Verantwortlichen. Für Bürki wird ein Abnehmer gesucht. Das Problem: Konkret hat sich bislang nichts ergeben, die frühere Nummer 1 steht noch bis 2023 unter Vertrag.

Über dieselbe Vertragslänge verfügt auch Marius Wolf. Der 26-jährige Flügelstürmer war in den letzten beiden Spielzeiten verliehen. Zunächst an die Hertha und letzte Saison an den 1. FC Köln. Jetzt sucht der BVB wieder einen Abnehmer.

Sowohl Bürki wie auch Wolf sollen ein Jahressalär von rund 5 Mio. Euro kassieren. Dieses würde Dortmund laut “Bild” gerne einsparen. Als Ablöse sind für beide “nur” 5 Mio. Euro gefordert. Leihen sollen eher ausgeschlossen sein.

psc 12 August, 2021 09:28