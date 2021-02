Der 30-Jährige fehlte am vergangenen Samstag bereits beim 3:1-Sieg des BVB gegen Augsburg. Am Montagabend gibt Dortmund bekannt, dass Bürki voraussichtlich noch weitere zehn bis 14 Tage pausieren muss. Dies hätten Auswertungen von MRT-Bildern ergeben. Bürki wird während seines Ausfalls durch Landsmann Marwin Hitz ersetzt.

