BVB-Profi Axel Witsel lässt seine Zukunft völlig offen

Mittelfeldspieler Axel Witsel ist nur noch bis Saisonende an Borussia Dortmund gebunden. Wo und wie es für ihn danach weitergeht, ist noch völlig offen.

Der belgische Nationalspieler weiss nach eigener Aussage noch überhaupt nicht, was auf ihn nach dieser Saison wartet. “Ehrlich, ich weiss es nicht. Ich habe noch keinen Plan”, sagt der 32-Jährige in einem Interview auf der Webseite des BVB. Witsel stiess 2018 zu den Schwarzgelben. Wenn er fit ist, zählt er nach wie vor zum Stammpersonal. Klar ist, dass er seine Karriere fortsetzt. Von vier weiteren Jahren spricht er. Dann wäre er 20 Jahre im Profigeschäft.

Ob und wann Dortmund allfällige Vertragsgespräche mit Witsel aufnimmt, ist noch völlig offen. Möglicherweise wird der Routinier seine Karriere auch in einem anderen Land fortsetzen. Bislang war er in seiner belgischen Heimat, in Portugal, in Russland, in China und in Deutschland aktiv.

psc 21 September, 2021 17:57