BVB bestätigt: Vertrag mit Sammer vorzeitig bis 2025 verlängert

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Berater Matthias Sammer vorzeitig bis 2025 ausgeweitet. Dies gab der BVB am Montag bekannt.

“Ich bin immer wieder sehr froh darüber, in vielen Themenfeldern, die übrigens längst nicht nur den Profibereich umfassen, auf die Expertise von Matthias Sammer zurückgreifen zu können”, erklärte Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, zur weiteren Zusammenarbeit mit Matthias Sammer. Als externer Berater von Borussia Dortmund fungiert der ehemalige BVB-Profi und -Trainer, der von 2012 bis 2016 als Sportvorstand des FC Bayern arbeitete und als TV-Experte auch die Medien-Sicht auf den Fussball bestens kennt, inzwischen seit dem Jahr 2018.

“Ich freue mich, dass wir den gemeinsamen Weg in Dortmund auch in Zukunft weitergehen. Michael Zorc wird den Klub im Sommer nach vielen Jahren verlassen, und ich möchte als externer Berater meinen Teil dazu beitragen, um die Geschäftsführung und Michaels Nachfolger Sebastian Kehl nach Kräften zu unterstützen”, sagte Sammer zu seiner Verlängerung und fügte hinzu: “Die Situation inmitten einer weltweiten Pandemie ist herausfordernd. Wir sind mit unserer Aufgabe noch nicht am Ende, haben mit dem BVB eine Menge vor. Nun gehen wir es an.”

Im Statement des BVB lautet es zudem: “Sammers neuer Vertrag trägt auf Wunsch beider Seiten der Corona-Pandemie und ihrer immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profifußball Rechnung.”

adk 14 März, 2022 14:38