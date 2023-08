BVB-Boss Watzke plant noch jahrelang mit Trainer Edin Terzic

Edin Terzic soll bei Borussia Dortmund noch jahrelang an der Seitenlinie stehen, wenn es nach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geht.

In einem Gespräch mit der "Sport Bild" äussert sich der Geschäftsführer auch zur Zukunft des Trainers und stellt diesem einen riesigen Vertrauensbeweis aus. "Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus", sagt Watzke und führt aus, dass er und die übrigen Klubverantwortlichen im vergangenen Winter, als der BVB lediglich den 6. Tabellenplatz belegte, "keine Millisekunde" an einen Rauswurf von Terzic gedacht hätten.

Der Dortmunder Klubboss sieht bei Terzic sogar Parallelen zu Meistertrainer Jürgen Klopp: "Was Edin hat, und was man aber auch nicht lernen kann: Er ist nach Jürgen Klopp wieder der Trainer, der sich mit Haut und Haaren auf diesen Verein einlässt. Was in seinem Fall natürlich damit zu tun hat, dass er immer schon BVB-Fan war." Terzic, wie der Geschäftsführer gebürtiger Sauerländer, sei "Borusse durch und durch. Das kann man von anderen Trainern aber auch nicht verlangen."

Der aktuelle Vertrag des 40-Jährigen läuft bis 2025. In der vergangenen Saison haben er und die Mannschaft den Meistertitel erst am allerletzten Spieltag "verloren".

psc 9 August, 2023 15:42