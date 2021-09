BVB-Coach Marco Rose kann Anfeindungen nachvollziehen

Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Dortmund wird nicht nur aus sportlicher Sicht mit Spannung erwartet, sondern auch, da mit Marco Rose der letztjährige Fohlen-Trainer nun beim BVB als Chefcoach fungiert. Die Supporter von Gladbach haben dem 45-Jährigen den Wechsel nicht verziehen und werden ihn wohl mit einem gellenden Pfeifkonzert “begrüssen”. Rose hat gewisses Verständnis.

Vor dem Spiel im Borussia Park am Samstagabend sagt der Gladbach-Coach gegenüber “Sky”: “Bestimmte Dinge kann ich nachvollziehen, andere gar nicht. Es hat mich ehrlich gesagt angefasst. Aber es geht dann auch irgendwann weiter und ich will auch nicht so viel zurückblicken.” Klar ist, dass Rose die Reaktion der Gladbach-Fans nicht ausblenden können wird. Er geht die ganze Angelegenheit aber mit einer gewissen Gelassenheit an: “Es ist nur ein Fussballspiel – sicherlich ein Spezielles. Aber am Ende des Tages bleibt es ein Fussballspiel.”

psc 24 September, 2021 15:35