BVB-Coach Rose formuliert einen Wunsch für Roman Bürki

Roman Bürki ist bei Borussia Dortmund in dieser Saison nur die Nummer 3 hinter seinen Landsmännern Gregor Kobel und Marwin Hitz. Sein Trainer Marco Rose hat einen Wunsch für den früheren Stammkeeper.

Nach wie vor kann der BVB-Coach aufgrund seiner Eindrücke nur Positives über Bürki sagen. Im Training hänge sich dieser weiterhin rein und lasse sich trotz seiner düsteren Aussichten auf Einsätze keineswegs hängen. Rose wünscht sich für Bürki aber, dass dieser woanders eine neue Herausforderung findet, wo er sein Können auch wieder in Spielen und nicht nur in Trainings zeigen darf. “Ich wünsche ihm, und das habe ich ihm gesagt, dass er wieder die Rolle bekommt, für die er geschaffen ist. Dass er sportlich wieder einen Weg für sich findet, wo er im Tor stehen und das machen kann, was er am liebsten macht, wo er erfolgreich ist. Weil ich finde, dass er sich das verdient hat”, sagt der Dortmunder Trainer auf einer Pressekonferenz.

Bürkis Vertrag in Dortmund läuft bis 2023 und ist hoch dotiert. 5 Mio. Euro kassiert der 31-jährige Schweizer laut “Bild” jährlich. Bei einem Transfer müsste er wohl salärtechnisch Abstriche machen. Der BVB würde den zweiten Ersatzkeeper gerne von seiner Lohnliste streichen. Für Rose ist Bürki weiterhin ein vollwertiges Kadermitglied: “Solange er Teil des Vereins ist, bekommt er natürlich jegliche Unterstützung, wie wir sie leisten können. Auf dem Platz steht er momentan selten, aber nochmal: Die Art und Weise, wie er sich verhält, ist aussergewöhnlich gut.”

psc 19 November, 2021 17:05