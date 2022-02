Der BVB ist am Deadline Day bei einem französischen Sturmjuwel abgeblitzt

Borussia Dortmund verhielt sich in der vergangenen Transferperiode sehr ruhig. Kurz vor Deadline hätte der BVB aber offenbar doch noch gerne zugeschlagen. Bei Hugo Ekitike.

Der 19-jährige Franzose von Stade Reims war laut “Sky Sports” am Deadline Day auch beim BVB ein Thema. Newcastle United und Paris St. Germain haben den Youngster ebenfalls umworben. Letztlich geschah aber nichts: Ekitike wird die Saison in Reims beenden, wo ihm in dieser Saison bereits acht Ligatreffer geglückt sind. Im kommenden Sommer dürfte er dann aber den Transfer zu einem anderen Klub tätigen. Ob der BVB dann wieder mitmischt, ist offen. Als Ablöse waren im Winter bereits 20 Mio. Euro im Raum. Die Summe könnte im Hinblick auf den Sommer sogar noch steigen.

psc 4 Februar, 2022 17:06