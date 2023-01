BVB setzt Deadline im Moukoko-Poker

Borussia Dortmund fordert von seinem Stürmer Youssoufa Moukoko eine baldige Entscheidung, was die Zukunft oder Nicht-Zukunft im Verein anbelangt.

Medienberichten zufolge finden sich die beiden Parteien bezüglich den finanziellen Rahmenbedingungen für einen neuen Vertrag bisher nicht. Es soll vor allem um das Handgeld gehen, das dem 18-jährigen Stürmer aktuell noch zu gering sei. Dabei geht es wohl um einen zweistelligen Millionenbetrag. Sebastian Kehl hält gegenüber der «WAZ» fest, dass die Personalie Moukoko bald geklärt sein soll: «Wir möchten die Entscheidung natürlich recht zeitnah herbeiführen. Für alle Beteiligten ist es wichtig, Klarheit zu haben.»

Laut «Ruhr Nachrichten» haben die Dortmunder Verantwortlichen den 22. Januar, also den Zeitpunkt des Wiederanpfiffs für den BVB in der Bundesliga, als Deadline gesetzt: Bis dahin müsse Moukoko entscheiden, ob er in Dortmund verlängert oder sich im Sommer (ablösefrei) verabschiedet.

psc 3 Januar, 2023 15:52