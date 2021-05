BVB: Die Entscheidung um die Terzic-Zukunft ist gefallen

Die Würfel sind gefallen: Dortmunds Interimstrainer Edin Terzic bleibt ein Borusse.

Laut “Bild” hat sich der 38-Jährige vor dem Gang in den Urlaub entschieden. Trotz Interesse von in- und ausländischen Klubs bleibt Terzic in Dortmund und reiht sich in der kommenden Saison wieder ins zweite Glied ein. Nach der Trennung von Lucien Favre hatte der damalige Co-Trainer Mitte Dezember des vergangenen Jahres die Leitung der Profi-Mannschaft übernommen und das Team in der Bundesliga auf den 3. Platz und zum Pokalsieg geführt. Im Sommer wird Terzic nun aller Voraussicht nach wieder in seine alte Funktion als Co-Trainer zurückkehren – neben Alexander Zickler und René Maric , die der neue BVB-Chefcoach Marco Rose aus Gladbach mitbringt.

Terzic kann sich nach den aufreibenden und auch erfolgreichen letzten Wochen schlicht nicht vorstellen, sich von seinem Herzensklub zu trennen.

Eine kleine Hintertür bleibt laut “Bild” allerdings noch: Sollte ihn ein Angebot aus dem Ausland in den kommenden Wochen doch noch umhauen, könnte es noch zu einem Umdenken kommen. Einen bundesligainternen schliesst Terzic zum jetzigen Zeitpunkt hingegen aus. Interesse bekundete etwa Eintracht Frankfurt.

psc 25 Mai, 2021 13:33