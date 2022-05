Der BVB hat die Entscheidung um Marco Rose getroffen

Marco Rose bleibt definitiv Trainer von Borussia Dortmund.

Nach einer Saison mit einigen Aufs und Abs und ernüchternden Resultaten und Leistungen insbesondere in den Pokal-Wettbewerben wurde über die Zukunft des 45-Jährigen noch etwas spekuliert. Laut “Bild” hält man bei der Klubleitung des BVB aber an ihm fest. In den kommenden Tagen wird sich Rose mit dem künftigen Sportdirektor Sebastian Kehl, Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc zusammensetzen und die abgelaufene Saison schonungslos aufarbeiten. Dort sollen auch Schlüsse für die Zukunft gezogen werden. Klar ist aber bereits, dass Rose definitiv im Amt bleibt. Sein Vertrag läuft bis 2024.

psc 16 Mai, 2022 11:18