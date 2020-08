BVB: Jungstar Haaland schwärmt für Jungstar Moukoko

Dortmunds Erling Haaland ist erst 20-jährig und hat eine grosse Zukunft vor sich. Beim noch einmal fünf Jahre jüngeren Youssouf Moukoko gerät der Norweger selbst ins Schwärmen.

Seit diesem Sommer ist der 15-jährige deutsche Nachwuchsnationalspieler ein fester Bestandteil vom Profi-Team des BVB. Und bei den ersten Einheiten im Trainingslager in Bad Ragaz konnte Moukoko seine teilweise deutlich älteren Teamkollegen regelrecht in seinen Bann ziehen. “Er ist viel besser als ich, als ich 15 Jahre alt war. Er trainiert beim BVB mit den Profis. Als ich 15 war, habe ich in meiner Heimatstadt Bryne in der Jugend gespielt”, sagt Haaland der “Bild” und ergänzt: “Ich will nicht zu viel Druck auf ihn ausüben, aber ich denke, ich habe noch nie in meinem Leben einen so guten 15-Jährigen wie ihn gesehen.”

Ein echter Ritterschlag, bedenkt man doch, dass Haaland selbst noch immer als eines der grössten Sturmtalente Europas gilt.

Erstmals für die Profis auflaufen darf Moukoko am 20. November 2020. Dann wird er 16-jährig und ist in der Bundesliga spielberechtigt. Im Training kann er bei den Profis bereits vorher glänzen.

psc 11 August, 2020 17:14