BVB-Stürmer Erling Haaland hat nur ein Ziel

Obwohl Erling Haaland erst seit Anfang dieses Jahrs für Borussia Dortmund stürmt, wird immer wieder über einen allfälligen Wechsel und seinen nächsten Klub spekuliert. Dies lässt den jungen Norweger aber kalt.

Bei “Sky Sports” sagt der 19-jährige Torjäger, der für den BVB in elf Spielen bereits zwölf Treffer markierte, dass er sich durch Medienberichte nicht aus der Ruhe bringen lässt. “Meine Leistungen sind der einzige Fokus, nicht die Aufmerksamkeit, die mir geschenkt wird”, sagt Erling Haaland und führt aus: “Ich mache meinen Job, was das ist, das ich am meisten liebe. Mein Fokus gilt dem.”

Am Samstag stehen Haaland und seine Kollegen beim Bundesliga-Restart im Revierderby Schalke 04 gegenüber. Der Youngster wird in der Startelf stehen.

psc 13 Mai, 2020 14:08