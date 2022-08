BVB jagt wieder ein ManCity-Talent: Cole Palmer

Borussia Dortmund hat sich schon einige Male mit jungen Spielern von der Insel verstärkt. Im Fokus steht nun ein weiteres Talent von Manchester City: Cole Palmer.

Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler wird gemäss “The Sun” vom BVB sehr aktiv umgarnt. Der Youngster spielt bei den Profis der Skyblues aufgrund der riesigen Konkurrenz noch keine grosse Rolle. Ein Leihgeschäft in dieser Saison wird zum Thema. Neben Dortmund sollen auch weitere Topklubs aus ganz Europa an ihm dran sein. Wohin es Palmer zieht ist offen und wird bis spätestens bis kommenden Donnerstagabend, wenn das Transferfenster in den europäischen Topligen schliesst, entschieden.

Zuletzt betonte City-Coach Pep Guardiola, dass man beim Youngster die Ruhe bewahren müsse – wie einst bei Phil Foden. Um seine Entwicklung voranzutreiben, benötigt Palmer allerdings Spielpraxis. Gut möglich, dass er die bei einem anderen Verein erhält.

psc 26 August, 2022 17:39