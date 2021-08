Die Red Devils haben sich nach einem potentiellen neuen Rechtsverteidiger umgesehen. Ein Angebot für Kieran Trippier von Atlético wurde laut “Sport 1”-Chefreporter Patrick Berger allerdings abgelehnt. Mittlerweile scheinen die Red Devils die Suche eingestellt zu haben. Dalot bleibt im Team, der BVB geht somit leer aus. Immerhin hat der Bundesligist mit Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg einen anderen Verteidiger verpflichtet, der aber eher für das Zentrum gesetzt ist.

Diogo Dalot will NOT join Borussia Dortmund as Manchester United can’t find a right-back replacement. Understand Atlético Madrid turned down a €21m bid from #MUFC for Kieran Trippier. The Englishman will now definitely stay in Spain. No move in this transfer window! @SPORT1

