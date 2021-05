BVB erhält im Rennen um Gregor Kobel Konkurrenz aus England

Noch hat Borussia Dortmund für Stuttgarts Schweizer Goalie Gregor Kobel kein offizielles Angebot abgegeben. Der BVB muss sich aber möglicherweise beeilen, der 23-Jährige hat nach einer starken Bundesliga-Saison nämlich auch Interesse auf der Insel geweckt.

Laut “Bild” blicken auch Vereine aus der Premier League auf den Torhüter, der in der Schweizer Nati derzeit noch die Nummer 3 oder 4 ist und in dieser Hierarchie unbedingt aufsteigen möchte. Für einen Wechsel stellt Kobel eine Bedingung: Er will auch beim neuen Klub die klare Nummer 1 sein und auch als solche starten. Grundsätzlich soll er sich trotz Vertrag bis 2024 einen Wechsel zu einem anderen Klub vorstellen können. Insbesondere wenn dieser in der Champions League spielt.

Eine Ausstiegsklausel besitzt Kobel nicht. Als Ablöse sollen Stuttgart rund 15 Mio. Euro vorschweben. Zudem müsste ein Ersatz her. Allerdings könnten die Schwaben auch mit dem amtierenden Ersatzkeeper Fabian Bredlow als künftige Nummer 1 planen, falls Kobel tatsächlich einen Transfer vollzieht.

psc 21 Mai, 2021 19:59