BVB hat griechischen Youngster Christos Tzolis im Visier

Borussia Dortmund wirft ein Auge auf das griechische Sturmtalent Christos Tzolis.

Der 19-Jährige spielt nach wie vor bei seinem Stammklub PAOK Saloniki. Im Winter lehnte der griechische Erstligist offenbar ein Angebot des FC Brügge ab. Im Sommer könnte Tzolis den Weg zu einem anderen Klub allerdings gehen. Der Angreifer kann im Sturm auf verschiedenen Positionen agieren. Bei PAOK kommt er derzeit auf dem linken Flügel zum Einsatz. In 33 Pflichtspielen in dieser Saison hat er bereits 15 Tore und acht Assists beigesteuert. Er kommt auch schon in der griechischen A-Nationalmannschaft zum Zug und gilt europaweit als grosses Talent auf seiner Altersstufe.

psc 16 Februar, 2021 14:14