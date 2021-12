Der BVB schielt auf das polnische Talent Jakub Kaminski

Borussia Dortmund könnte sich in absehbarer Zeit wieder mit einem polnischen Spieler verstärken: Flügelstürmer Jakub Kaminski steht im Fokus des BVB.

Der 19-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Lech Posen. Laut “Kanal Sportowy” könnte Dortmund schon bald ein Angebot für Kaminski abgeben. Der Youngster steht in Posen noch bis 2024 unter Vertrag. In der aktuellen Saison hat er in 17 Spielen sechs Treffer und vier Assists markiert. In der Vergangenheit gab der VfL Wolfsburg bereits ein Angebot für den polnischen U21-Nationalspieler ab, scheiterte mit der Offerte allerdings.

psc 9 Dezember, 2021 09:46