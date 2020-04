BVB erhält Konkurrenz bei Ferran Torres

Der spanische Flügelstürmer Ferran Torres vom FC Valencia weckt grosse Begehrlichkeiten. Neben Borussia Dortmund wirft auch Real Madrid ein Auge auf den Youngster.

Der 20-Jährige hat in dieser Saison bereits 35 Spiele für seinen Stammklub bestritten und dabei sechs Tore und sieben Assists beigesteuert. Angeblich soll sich der BVB in der Pole Position um ein Engagement von Ferran Torres befinden. Laut “Marca” hofft Real Madrid aber das Rennen doch noch für sich entscheiden zu können.

Die Königlichen haben sich in den vergangenen Jahren auf Verpflichtungen von jungen Talenten spezialisiert, die dann weiter entwickelt werden. Torres würde perfekt in dieses Schema passen. Allerdings droht der junge Angreifer bei Real eher auf der Bank zu schmoren. In Dortmund würden ihm wohl deutlich mehr Einsätze gewährt.

Sein Vertrag in Valencia läuft 2021 aus. Da er offenbar nicht verlängern will, deutet sich ein Transfer im Sommer an.

psc 8 April, 2020 16:42