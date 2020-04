BVB hat neuen Konkurrenten für Manuel Akanji im Blick

Bundesligist Borussia Dortmund nimmt das französische Abwehrtalent Loïc Bessile ins Visier. Der 21-Jährige würde die Konkurrenzsituation in der Abwehr weiter verschärfen und stellte für Nati-Verteidiger Manuel Akanji eine “Gefahr” dar.

Noch schnürt Loïc Bassile seine Schuhe in der Heimat: Der Innenvertreidiger spielt seit vergangenem Sommer für Girondins Bordeaux. Zuvor wurde er beim FC Toulouse ausgebildet. In der französischen U18-Nationalmannschaft kreuzte sich sein Weg unter anderem mit jenem des heutigen BVB-Verteidigers Dan-Axel Zagadou. Der 21-Jährige könnte seinen ein Jahr älteren Abwehr-Copain den BVB-Verantwortlichen durchaus empfehlen.

Gemäss “L’Équipe” nehmen die Dortmunder den Youngster sehr genau ins Visier. Angeblich will der BVB Bassile sogar zum Vorspielen einladen. Er könnte in der Folge zunächst Teil der U23 werden.

