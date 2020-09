Der BVB würde Manuel Akanji ziehen lassen

Premier Ligist Leicester City will sich angeblich den Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji krallen. Borussia Dortmund steht dem Transfer offenbar nicht im Weg.

Laut einem Bericht der “Bild” würden die Klubverantwortlichen einen Transfer nicht verweigern. Sportdirektor Michael Zorc will die Personalie indes nicht kommentieren. Als Ablöse für Akanji stehen rund 20 Mio. Euro im Raum. Leicester will in der Defensive unbedingt nachlegen und hat den 25-Jährigen neben anderen Spielern ins Visier genommen.

Der Innenverteidiger steht in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag und fühlt sich grundsätzlich auch wohl da. Allerdings konnte er mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison und auch bei der jüngsten 0:2-Niederlage in Augsburg nicht immer überzeugen. Klar ist, dass der BVB im Abwehrbereich personell nachrüsten müsste, falls Akanji ziehen gelassen wird.

psc 29 September, 2020 11:55