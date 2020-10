BVB-Sportdirektor Zorc gibt finales Statement zu Sancho ab

Die Transferfenster sind noch bis Montag geöffnet. Das heisst auch, dass die Personalie Jadon Sancho und ein möglicher Wechsel trotz aller Ansagen aus Dortmund ein Thema bleibt. Sportdirektor Michael Zorc spricht nun erneut ein Machtwort.

Auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Ligaspiel gegen Freiburg betont der Dortmunder Verantwortliche, dass das Statement, welches bereits im August abgegeben wurde, weiterhin gilt: “Alles was es zu diesem Thema zu sagen gibt, ist bereits gesagt worden. Daran wird sich auch in den nächsten drei Tagen nichts mehr ändern” im August stellten Zorc und auch weitere Akteure beim BVB klar, dass Sancho die aktuelle Saison definitiv in Dortmund bestreiten und keinen Wechsel mehr vollziehen wird.

Englische Medien berichten dennoch immer wieder über grosses Interesse von Manchester United und sogar konkreten Angeboten, die nun gegen Ende der Transferperiode am Montag eingereicht werden sollen.

Dortmund hatte allen Interessenten eine Frist für Offerten gesetzt. Diese lief bereits Mitte August ab. Zorc räumt immerhin ein, dass Gespräche mit dem englischen Rekordmeister stattfanden. Diese führten aber zu keinen konkreten Ergebnissen. Sancho hat bislang keine Hinweise gemacht, dass er über die aktuelle Situation unglücklich ist. Ein Transfer wird frühestens im Sommer 2021 wieder zu einem konkreten Thema, zumal er in seinem bis 2023 gültigen Kontrakt keine Ausstiegsklausel besitzt.

psc 2 Oktober, 2020 15:11