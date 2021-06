BVB-Profi Mo Dahoud erhält Anfragen aus dem Ausland

Borussia Dortmunds Mittelfeldprofi Mahmoud Dahoud hat in der Rückrunde wieder Tritt gefasst und sich mit starken Leistungen auch in den Fokus ausländischer Topklubs gespielt.

Laut “kicker” liegen für den 25-jährigen Spielgestalter Anfragen aus England, Spanien und Italien vor. Dahoud ist nur noch bis 2022 an Borussia Dortmund gebunden. Bereits in der Vergangenheit wurde immer wieder über einen möglichen Wechsel spekuliert. Konkret wurde es aber nie. So könnte es auch in diesem Sommer sein: Die Tendenz soll nämlich eher in Richtung eines Verbleibs und einer Vertragsverlängerung in Dortmund gehen. Zumindest wenn der neue Trainer Marco Rose auch auf ihn bauen will.

psc 3 Juni, 2021 11:56