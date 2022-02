BVB muss mehrere Wochen auf Manuel Akanji verzichten

Keine frohe Kunde für Borussia Dortmund, das in den nächsten Wochen Manuel Akanji ersetzen muss.

Manuel Akanji wird Borussia Dortmund in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade etwa drei Wochen aus, bestätigte Trainer Marco Rose während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr).

Akanji hatte sich die Blessur vor wenigen Tagen beim 2:4-Debakel im Playoffhinspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers zugezogen. Nach rund einer Stunde hatte der 26 Jahre alte Schweizer Nationalspieler signalisiert, dass es nicht mehr weitergeht.

Rose und Co. müssen somit im Rückspiel kommende Woche in Glasgow definitiv ohne Akanji auskommen. Obendrein droht er die Bundesliga-Spiele gegen Augsburg (A), Mainz (A) und Bielefeld (H) zu verpassen.

aoe 19 Februar, 2022 15:12