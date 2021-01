BVB muss weiter auf Roman Bürki verzichten

Borussia Dortmund muss auch am kommenden Dienstag auf Roman Bürki verzichten. Eine Schultverletzung macht dem Schweizer Keeper zu schaffen.

Wie Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der “WAZ” bestätigt, steht beim BVB-Goalie Anfang der Woche eine MRT-Untersuchung an, um die Schwere der Verletzung zu eruieren. Schon jetzt ist klar, dass Bürki am Dienstag beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Paderborn fehlen wird. “Roman fällt im Pokalspiel definitiv aus. Er hat Anfang der Woche noch eine MRT-Untersuchung. Wir hoffen, dass es in den Tagen nach dem Paderborn-Spiel wieder geht”, sagt Zorc.

Bürki wird gegen Paderborn wie schon beim 3:1-Sieg gegen Augsburg am Samstag durch Marwin Hitz ersetzt.

