BVB will Roman Bürki ersetzen und sucht eine neue Nummer 1

Die Zeit von Roman Bürki als klare Nummer 1 im Tor von Borussia Dortmund könnte spätestens nach dieser Saison vorbei sein. Angeblich sucht Sportdirektor Michael Zorc Ersatz.

Laut “Bild” will der BVB den 30-jährigen Schweizer im Tor ersetzen. Eine neue Nummer 1 soll im Hinblick auf die kommende Saison her – obwohl Roman Bürki noch über einen langfristigen Vertrag bis 2023 verfügt. Die Formschwankungen des Torhüters hätten bei den Dortmunder Verantwortlichen zu diesem Entschluss geführt, heisst es. Bürki könnte sogar in dieser Saison abgelöst werden: Wegen einer Schulterverletzung fällt er noch rund zwei Wochen aus. Ob er danach wieder an Landsmann Marwin Hitz vorbeikommt, ist fraglich.

Im Hinblick auf die kommende Spielzeit soll es in Dortmund eine Kandidaten-Liste für die Suche nach einem neuen Torhüter geben. Angeführt wird sie von RB Leipzigs Stammgoalie Péter Gulácsi, der in der Bundesliga seit Jahren ein sicherer Wert ist. Dank einer Ausstiegsklausel wäre der 30-jährige Ungar im Sommer für 10 bis 15 Mio. Euro zu haben. Dortmund muss sich wohl auf Konkurrenz einstellen.

Auch die Namen André Onana (24, Ajax) und Oddyseas Vlachodimos (26, Benfica) werden gehandelt.

psc 1 Februar, 2021 23:41