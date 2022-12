Der BVB will bald einen neuen Manager präsentieren

Borussia Dortmund hat den Abgang von Sportdirektor Michael Zorc im Sommer noch nicht wirklich kompensiert. Sebastian Kehl stieg zwar zum Sportdirektor auf, für seinen vorherigen Posten gibt es aber noch keinen Nachfolger. Dies soll sich bald ändern.

Laut «Bild» arbeitet der BVB mit Hochdruck an der Suche nach einem neuen Manager, der Kehl zur Seite gestellt wird. Konkret soll der neue Mann als Bindeglied zwischen Sportdirektor und Mannschaft fungieren, so wie es Kehl zuvor tat. Für das Bewerberverfahren soll ein Assessment mit Kandidaten durchgeführt werden. Wer daraus als «Sieger» hervorgeht, ist noch völlig offen. Ausserdem bedeutet die Hinzunahme einer weiteren Person nicht, dass Kehl entmachtet wird.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte jüngst an der Mitgliederversammlung des BVB: «Vergesst es einfach, euch am Trainer oder an Kehl abzuarbeiten. Wir sind von dieser Lösung zu 100 Prozent überzeugt. Und wir werden damit erfolgreich sein! Weil die beiden top – und echte Borussen sind.»

psc 16 Dezember, 2022 16:52