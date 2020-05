Weder BVB noch Real? 3. Klub mischt sich bei Achraf Hakimi ein

Die Zukunft von Achraf Hakimi liegt entweder bei Real Madrid oder weiterhin Borussia Dortmund – so der einhellige Tenor. Doch jetzt mischt sich ein Serie A-Klub ein.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, träumt Inter Mailand von einem Engagement des marokkanischen Rechtsverteidigers. Achraf Hakimi wird dabei als idealer Nachfolger für Victor Moses erachtet, der doch nicht fix von Chelsea übernommen werden könnte.

Die Nerazzurri haben allerdings einen grossen Hügel zu erklimmen, um das Rennen bei Hakimi tatsächlich zu machen. Eine Rückkehr zu Real oder ein Verbleib beim BVB gelten weiterhin als wahrscheinlicher, zudem soll auch Juve ein Auge auf den 21-jährigen Nationalspieler werfen.

Inter werde aber in jedem Fall den Gesprächsfaden mit den Königlichen aufnehmen. Hakimi hat sich in den vergangenen zwei Jahren in Dortmund zu einem der gefragtesten Rechtsverteidigern überhaupt gemausert.

psc 19 Mai, 2020 09:15