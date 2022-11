Der BVB plant im Winter kein «ausserordentliches Agieren»

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat an der Jahreshauptversammlung des Vereins am Sonntag auch über das anstehende Transferfenster im Januar gesprochen.

Dieses wird aus Sicht des BVB-Verantwortlichen «ungewöhnlich, weil durch die WM der Markt noch einmal ganz anders in Bewegung gerät.» Dortmund wird sich allerdings bezüglich Neuzugängen eher zurückhalten. Der BVB sei kein Verein, der im Winter «ausserordentlich agiert», führt Kehl aus. Man sei abe natürlich dabei, die «Hausaufgaben zu machen.» Schon jetzt liegt der Fokus aber teilweise auf dem Sommer, wo dann wieder mehrere Neuzugänge geplant sind.

Eine sehr wichtige Personalie, mit der sich Kehl derzeit intensiv beschäftigt, ist jene von Youssoufa Moukoko. Der deutsche Jung-Nationalspieler weilt derzeit an der WM und ist nur noch bis Saisonende gebunden. Dortmund strebt eine Vertragsverlängerung an und dürfte dabei letztlich erfolgreich sein. Der 17-Jährige betont, dass es ihm in Dortmund sehr gut gefällt.

psc 21 November, 2022 10:22