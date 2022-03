BVB erhält im Rennen um Karim Adeyemi eine Deadline

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg bleibt bei Borussia Dortmund ein heisser Transferkandidat. Für eine Einigung besteht nun eine Deadline.

Der österreichische Serienmeister setzt nach Angaben der “Bild” Druck auf und stellt dem Bundesligisten ein Ultimatum. Demnach muss bis Ostern eine Einigung her, ansonsten wolle man sich auch mit anderen Interessenten austauschen. Unter anderem gilt auch der FC Liverpool als solcher. Adeyemi seinerseits will angeblich unbedingt nach Dortmund. Der BVB ist aber bislang nicht bereit die geforderte Ablöse in Höhe von 45 Mio. Euro zu zahlen. Ob sich die beiden Vereine noch einigen, ist offen. Die Zeit scheint aber zu drängen.

Sollte es für Dortmund mit Adeyemi nicht klappen, könnte mit Timo Werner (26) vom FC Chelsea ein anderer deutscher Nationalspieler in den Fokus rücken (4-4-2.ch berichtete).

psc 30 März, 2022 18:38