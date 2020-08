Der BVB hätte den Sancho-Nachfolger bereits gefunden

Die Hängepartie um Jadon Sancho ist nach wie vor offen: Falls der englische Jungstar tatsächlich zu ManUtd wechselt, hat der BVB wohl bereits einen Nachfolger gefunden. Lilles Angreifer Jonathan Ikoné könnte dann zu den Dortmundern stossen.

Der 22-Jährige wurde einst bei PSG ausgebildet, schaffte dort den Durchbruch aber nicht ganz. Dies ist ihm inzwischen in Lille gelungen. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 28 Ligaspielen drei Tore und steuerte sechs Assists bei. Laut “Times” ist Ikoné beim BVB ein heisser Kandidat für die allfällige Sancho-Nachfolge. Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Als Ablöse für den französischen Nachwuchsnationalspieler stehen 45 Mio. Euro im Raum.

psc 7 August, 2020 11:39