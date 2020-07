BVB-Talent verlängert und wird weiter ausgeliehen

Das spanische Offensivtalent Sergio Gomez verlängert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund wohl vorzeitig. Zunächst wird der Youngster trotzdem nicht für den BVB auflaufen.

Wie der “kicker” berichtet, bindet sich der 18-jährige Angreifer wohl bis 2022 an die Schwarzgelben. Bislang war der frühere Barça-Junior nur bis Juni 2021 gebunden. Die abgelaufene Saison spielte Sergio Gomez auf Leihbasis bei Heusca und kam dort als Stammkraft zu 36 Einsätzen (1 Tore, 3 Assists) in La Liga 2. Mit dem Verein stieg er in die höchste Spielklasse auf. Zumindest bis Mitte August wird er angesichts der Saisonverlängerung in Huesca bleiben. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Im Raum stehen könnte eine weitere Verlängerung der Leihe. In Dortmund konnte sich Gomez angesichts der starken Konkurrenz bislang nicht durchsetzen.

psc 28 Juli, 2020 16:00