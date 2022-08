BVB-Sportdirektor Kehl über Ronaldo: “Die Bundesliga würde ihm fehlen”

In den vergangenen Tagen hielten sich hartnäckig die Gerüchte um Cristiano Ronaldo und einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund. Dazu hat Sportdirektor Sebastien Kehl nun ebenfalls Stellung bezogen.

Bereits Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte erklärt, dass Cristiano Ronaldo zwar ein herausragender Spieler sei, der BVB den 37 Jahre alten Offensivstar von Manchester United nicht verpflichten werde. Auch Sebastian Kehl kann dasselbe nur noch einmal betonen.

“Nein, es gab weiterhin keinen Kontakt”, stellte der Manager der Westfalen am Sonntag bei “Bild TV” klar. “Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen einiges dafür getan, dieses Gerücht einzuordnen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass es Fussball-Deutschland bewegt”, so Kehl.

Der BVB-Sportdirektor versicherte: “Aber ehrlich gesagt, haben wir uns damit nicht beschäftigt. Er hat sicherlich alles erreicht in seinem Leben, die Bundesliga würde ihm fehlen – aber das ist nicht unser Thema. Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln.” Vertraglich ist Ronaldo derweil noch bis Ende Juni 2023 an Manchester United gebunden.

