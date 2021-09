BVB-Sportdirektor Michael Zorc hält Loblied auf Gregor Kobel

Goalie Gregor Kobel wechselte in diesem Sommer für 15 Mio. Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund und ist dort als neuer Stammgoalie vorgesehen. Mit dem Start des jungen Schweizers ist man bei den BVB-Verantwortlichen zufrieden.

Kobel lief für seinen neuen Verein in der noch jungen Saison bereits fünfmal auf. Zuletzt beim dramatischen 3:2-Sieg gegen Hoffenheim, wo Torjäger Erling Haaland in letzter Minute für den Sieg des BVB sorgte. Kobel konnte sich in dieser Partie mehrfach auszeichnen und erhält für seine Leistung von Sportdirektor Michael Zorc im “kicker” auch ein grosses Lob: “Für Leistungen wie gegen Hoffenheim haben wir ihn geholt. Er hat eine gute Ausstrahlung, die ist ein wichtiger Faktor. Gerade seine Aggressivität tut unserem Spiel gut.”

Am Mittwoch feierte der junge Keeper auch sein Debüt in der Schweizer Nati. Mit dem Start in die Saison kann er definitiv zufrieden sein.

psc 3 September, 2021 10:39