BVB-Sportdirektor Zorc bekräftigt den Plan mit Erling Haaland

Die Zukunft von Erling Haaland sorgt in diesen Tagen für viel Gesprächsstoff. BVB-Sportdirektor Michael Zorc betont nun erneut, dass man in Dortmund auch in der kommenden Saison fest mit dem norwegischen Torjäger plant.

Dies äussert der BVB-Offizielle in der “ARD-Sportschau”: “Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche”, sagt Zorc und führt aus: “Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen.” Haaland ist noch bis 2024 an die Borussia gebunden. Eine Ausstiegsklausel greift erst ab Sommer 2022.

Selbst beim Verpassen der Champions League soll der Stürmer aus Dortmunder Sicht also im Verein bleiben. Mit 33 Toren in 34 Pflichtspielen in dieser Saison ist Haaland der mit Abstand beste Torschütze des Bundesligisten.

psc 12 April, 2021 09:12